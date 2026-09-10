Morte de jovem promotor de Justiça gera comoção no PR

O promotor de Justiça do Paraná, Rogério Rudiniki Neto, morreu nesta quarta-feira (9) aos 35 anos de idade. O velório ocorreu nesta quinta-feira (10), até as 15h, na Capela 1 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, localizado no bairro São Francisco, em Curitiba. O sepultamento foi realizado na sequência, no Cemitério Municipal do Boqueirão, também na capital paranaense.

-LEIA MAIS: Família pede orações para idoso que sofreu queimaduras após acidente em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Integrante do Ministério Público do Paraná (MP-PR) desde 2017, Rudiniki Neto conciliava a atuação na Promotoria com uma sólida carreira acadêmica. O promotor era mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutorando na mesma área pela Universidade de São Paulo (USP). Com forte vocação para o ensino, ele também atuou como professor, pesquisador, orientador de trabalhos acadêmicos e autor de livros e artigos jurídicos.

A morte foi comunicada pela Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), que publicou uma nota lamentando profundamente a perda precoce. No comunicado, a entidade destacou o comprometimento e a dedicação do promotor à missão institucional e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade jurídica que acompanhou a sua trajetória.

A entidade não informou as causas da morte.