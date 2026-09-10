Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
LUTO

Morte de jovem promotor de Justiça gera comoção no PR

Rogério Rudiniki Neto, de 35 anos, integrava o Ministério Público do Paraná (MP-PR) desde 2017

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morte de jovem promotor de Justiça gera comoção no PR
Autor Rudiniki Neto conciliava a atuação na Promotoria com uma sólida carreira acadêmica - Foto: Divulgação

O promotor de Justiça do Paraná, Rogério Rudiniki Neto, morreu nesta quarta-feira (9) aos 35 anos de idade. O velório ocorreu nesta quinta-feira (10), até as 15h, na Capela 1 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, localizado no bairro São Francisco, em Curitiba. O sepultamento foi realizado na sequência, no Cemitério Municipal do Boqueirão, também na capital paranaense.

-LEIA MAIS: Família pede orações para idoso que sofreu queimaduras após acidente em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Integrante do Ministério Público do Paraná (MP-PR) desde 2017, Rudiniki Neto conciliava a atuação na Promotoria com uma sólida carreira acadêmica. O promotor era mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutorando na mesma área pela Universidade de São Paulo (USP). Com forte vocação para o ensino, ele também atuou como professor, pesquisador, orientador de trabalhos acadêmicos e autor de livros e artigos jurídicos.

A morte foi comunicada pela Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), que publicou uma nota lamentando profundamente a perda precoce. No comunicado, a entidade destacou o comprometimento e a dedicação do promotor à missão institucional e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade jurídica que acompanhou a sua trajetória.

A entidade não informou as causas da morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Comoção Ministério Público morte promotor de Justiça Rogério Rudiniki Neto
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV