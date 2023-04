Morte de jovem de 13 anos em acidente causa comoção; veja homenagens

Da Redação

Paola Aparecida da Luz das Neves, de 13 anos

Vítima de um acidente na noite de quinta-feira (6), na PR-466, em Pitanga, Paola Aparecida da Luz das Neves, de 13 anos, deixou diversos amigos e familiares que se despediram da jovem nas redes sociais, nesta sexta-feira (7).

Ela e o pai estavam em uma motocicleta que colidiu contra um caminhão, próximo ao trevo de acesso à Santa Maria do Oeste, no Arroio Grande, por volta das 18h30, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

-LEIA MAIS: Adolescente morre em grave acidente entre caminhão e moto na PR-466

Paola morreu no local. O pai, de 46 anos, sofreu ferimentos graves, foi socorrido pela ambulância do município e encaminhado ao Hospital em Guarapuava. O motorista do caminhão, 68 anos, não se feriu.

A morte da adolescente causou uma grande comoção. “É infelizmente mais uma da família. Por que Deus? Que Deus abençoe você, minha prima, e que esteja em um lugar melhor”, escreveu uma prima.

O Núcleo Regional de Educação também lamentou a morte da estudante e postou uma homenagem a ela nas redes sociais. “A todos os familiares e amigos, nossos profundos sentimentos. Que Deus a acolha em seus braços”.

