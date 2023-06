Morte de estudante de Ponta Grossa causa grande comoção

Siga o TNOnline no Google News

A morte de uma estudante de Ponta Grossa de 17 anos causou grande comoção nas redes sociais. Kadyja Aires, faleceu de forma inesperada, deixando amigos e familiares consternados. A adolescente, que estudava no Colégio Estadual 31 de Março, teria passado mal durante a madrugada e acabou falecendo.

Conforme informações preliminares, Kadyja teria sentido fortes dores no peito em sua casa, localizada no bairro Neves, durante a madrugada. Sua mãe estava se preparando para levá-la ao hospital, quando passou mal e desmaiou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a jovem foi conduzida inconsciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana, onde foi constatado o seu óbito.

Diante dessa trágica perda, o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa emitiu uma nota de pesar, expressando profundo pesar pelo falecimento da aluna. “Aos familiares e amigos, nossa solidariedade neste momento de dor”, postou o Núcleo, em uma rede social. A página ‘Alunos Campos Gerais também fez uma postagem, lamentando o falecimento. “Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor e tristeza”.

Também em uma rede social houve a nota de pesar emitida pelo colégio onde ela estudava, o 31 de Março. “É com grande pesar que informamos o falecimento de nossa aluna Kadyja Aires. Não há maior dor do que a do coração que chora a morte de quem ama e por quem sentirá eterna saudades. Nossos sentimentos”, postou. A postagem tem vários compartilhamentos e comentários, lamentando o óbito da adolescente. “Tristeza sem fim. Que Deus, em sua infinita bondade, venha a confortar e consolar familiares e amigos”, postou uma internauta. “Vá em paz Kadyja. Não estou acreditando. Pra mim, não caiu a ficha ainda”, postou um amigo.

Com informações do portal A Rede.

