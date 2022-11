Morte de estudante da UEM, de 21 anos, é investigada pela polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Júlia foi encontrada morta na tarde da última terça-feira (15), em Maringá

A morte de Júlia Barnabé Nobre de Oliveira, de 21 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil de Maringá, cidade do norte do Paraná. A jovem cursava engenharia química na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e atuava em projetos sociais dentro da instituição. A partida precoce de Júlia causou comoção na comunidade universitária e nas redes sociais.

continua após publicidade .

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a estudante foi encontrada morta na cama da residência onde morava, na Zona 6 da Cidade Canção, na tarde da última terça-feira (15).

Leia mais: Morte de estudante da UEM, de 21 anos, causa comoção

continua após publicidade .

Na noite anterior, Júlia havia ido a uma festa, e retornou para casa durante a madrugada de terça-feira. Já no período da tarde do dia 15, familiares da jovem foram à casa dela e a encontraram desacordada.

Imediatamente, acionaram as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Assim que os socorristas chegaram ao local, nada pôde ser feito, pois a garota não apresentava sinais vitais.

Uma viatura do Instituto Médico Legal de Maringá foi solicitada para comparecer ao local, a fim de recolher o corpo da vítima.

continua após publicidade .

As autoridades aguardam os resultados dos exames para saber a causa da morte.

Com informações do Plantão Maringá.

Siga o TNOnline no Google News