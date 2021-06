Morte de empresário de Prudentópolis por covid causa comoção

Continua após publicidade

Faleceu nesta segunda-feira (31), vítima da covid-19, o empresário Altair José Alessi, ele era proprietário da empresa Alessi Materiais de Construções, em Prudentópolis, centro-sul do Estado do Paraná. O mesmo vinha há dias lutando contra a doença, mas não resistiu as complicações do vírus.

Altair, estava internado no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Seu corpo será sepultado nesta terça-feira (1) em Prudentópolis às 8 horas da manhã.

A morte do empresário, que era muito conhecido na cidade, causou grande comoção nas redes sociais, veja:

“ Sem palavras.... meus sentimentos aos familiares 😢”

“ Que triste 😢 uma pessoa sempre muito atenciosa .Que Deus o acolha , meus sentimentos a toda família.”

“ Que Deus o receba na casa celestial! Uma pessoa sensacional a qual tive o prazer de conhecer e compartilhar de momentos. Fica o registro de pesar a Família enlutada.”

Com informações do Nossa Gente