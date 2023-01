Morte de empresário aos 35 anos gera comoção em Cândido de Abreu

Da Redação

Leandro Bergamin, 35 anos

A morte do empresário do ramo de cerâmica Leandro Bergamin, 35 anos, em Cândido de Abreu, gerou comoção nas redes sociais. Leandro era proprietário da Cerâmica Bergamin no Município de Cândido de Abreu.

O falecimento de Leandro foi anunciado na manhã desta segunda-feira (16) e segundo familiares, ele teria tido um mal súbito. Leandro deixa um filho.

O corpo será velado na tarde desta segunda-feira em Cândido de Abreu, após será transladado para Anahy- PR onde será sepultado.

Amigos, parentes e conhecidos de Leandro publicaram diversas mensagens de ‘adeus’ e homenagens nas redes sociais.

“A nossa vida vem de Deus, somos Dele e para Ele voltamos quando chega a hora em que cumprimos aqui nossa missão. Mesmo que tão cedo, para nós. Meu compadre Leandro, guardamos de você as melhores e alegres lembranças. Estará sempre nos nossos corações”.

“Meus sentimentos, que Deus conforte toda família nesse momento tão triste”.

