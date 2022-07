Morte de criança que lutava contra câncer gera comoção

Da Redação

Arthur Naprogeni completaria dois anos no próximo domingo (17)

A morte de Arthur Naprogeni, que completaria dois anos no próximo dia 17 de julho, gerou grande comoção em Pitanga, na região central do Paraná, e na região.

O menino, que era natural de Pitanga, é filho de Andreia Schmoeller e Adenilson Naprogeni. Ele lutava contra um tipo raro de câncer e estava em tratamento em Curitiba.

A luta do menino luta mobilizou diversas pessoas, tanto em orações quanto em ajuda financeira para a família.

As informações são do NH e Repórter do Vale.





