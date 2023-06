Morte de criança de 2 anos é investigada em Curitiba

Uma criança, de apenas 2 anos de idade, morreu na madrugada desta quinta-feira (1º), na Cidade Industrial de Curitiba, no Paraná. O falecimento da criança, que não teve a identidade revelada, está sendo investigado.

De acordo com informações, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada durante a madrugada. Os socorristas, no entanto, solicitaram a presença da Polícia Militar (PM), após desconfiarem da motivação do óbito da criança.

O caso foi registrado na residência onde a família da criança mora, na Rua Walter Jose Wunderlich Junior. Conforme relato de testemunhas, durante a quarta-feira (31/5), a criança havia sido levada para receber atendimento médico em um hospital.

As causas que levantaram as suspeitas não foram informadas. A morte será investigada e laudos da perícia devem apontar o motivo do falecimento da criança. As informações são da RicMais.

