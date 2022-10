Morte de ciclista na BR-277, no Litoral do Paraná, gera comoção

Da Redação

Guilherme da Silva Carnauba, de 26 anos

A morte do ciclista Guilherme da Silva Carnauba, de 26 anos, em um acidente com um caminhão na manhã desta terça-feira (25) na BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, gerou comoção nas redes sociais.

Conforme apurado pela equipe Polícia Rodoviária Federal (PRF), três ciclistas treinavam na rodovia. Eles transitavam atrás de um caminhão, quando um deles (a vítima) entrou no acostamento e bateu na traseira de outro caminhão que estava parado no acostamento. O acidente aconteceu por volta das 8h30, no km 34 da rodovia.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas o ciclista já estava morto.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.

Com informações do Bem Paraná

