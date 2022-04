Da Redação

Morte de casal é investigada pela Polícia Civil no Paraná

A morte de um casal de Doutor Camargo, cidade localizada na região de Maringá, é investigada pela Polícia Civil. Ana Lúcia Tavares, de 32 anos, foi encontrada morta no interior de sua residência, no final da tarde deste sábado (19). O corpo apresentava sinais de enforcamento e um ferimento no peito, possivelmente causado por um disparo de arma de fogo. Um revólver foi encontrado ao lado do corpo.

Ana, era esposa de Marcos Roberto Mori, de 29 anos, que morreu na última terça-feira (15), após sofrer um ferimento no abdômen, enquanto supostamente cortava capim. Ele usava uma ferramenta agrícola, conhecida como foice ou ferro de cortar capim. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital da cidade.

A princípio, o caso era tratado como uma fatalidade. Porém, a Polícia Civil teve acesso a uma imagem de câmera de segurança, mostrando uma suposta briga do casal no dia em que ocorreu em que Marcos morreu. O depoimento de uma testemunha também poderá ajudar a esclarecer o caso.

A delegacia de Polícia Civil de Paiçandu, sob o comando do delegado Mateus Ganzer, investiga as duas mortes, que chocaram os moradores de Doutor Camargo. Nas próximas horas, o delegado responsável pelo inquérito, deve revelar mais detalhes sobre a morte do casal. Marcos e Ana eram pais de uma menina.

