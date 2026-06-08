Morte de bancário do Itaú causa comoção na região

O bancário do Itaú Unibanco há quase 40 anos, Valdecyr José Silva, popularmente conhecido como Magal, morreu aos 63 anos. O comunicado foi feito na tarde desta segunda-feira (08), pelo Sindicato dos Bancários de Maringá e Região, no qual ele também atuava como diretor de Esportes. Figura marcante no município de Maringá, ele dividia sua atuação no movimento sindical com o trabalho na instituição financeira e com a administração da tradicional Sauna do Magal, estabelecimento de sua propriedade localizado na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha. A causa da morte não foi divulgada.

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Em nota oficial, o sindicato lamentou profundamente a perda e enalteceu a trajetória de Magal, destacando sua longa dedicação à categoria. A entidade frisou que ele era considerado pelos pares um diretor aguerrido e um grande companheiro de luta, sendo lembrado por colegas e amigos pelo compromisso firme com a defesa dos direitos dos trabalhadores do setor ao longo de sua vida profissional.

As últimas homenagens a Valdecyr tiveram início às 18h desta segunda-feira, com o velório sendo realizado na Sala de Homenagem Nobre. Uma cerimônia de despedida está programada para as 12h desta terça-feira (9), seguida do sepultamento, que ocorrerá às 12h30 no Cemitério Municipal de Maringá.

As informações são da GMC Online.