Morte de advogada de 32 anos gera comoção no PR

A advogada Águeda Cristina Dias da Silva, de 32 anos, faleceu na última quinta-feira (11) e será sepultada na tarde desta sexta-feira (12), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Ela era esposa do atual diretor de Projetos Culturais do município, Lorran Melo. O óbito foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana, e a causa da morte não foi informada oficialmente pelos familiares.

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Segundo as informações do Serviço Funerário Municipal, o corpo da advogada é velado na Capela do Luto Santana. O sepultamento está programado para as 16h desta sexta-feira, no Cemitério Santa Luiza.

A morte gerou comoção na cidade e impactou diretamente os serviços do setor cultural. Em respeito ao luto familiar, o secretário municipal de Cultura, Alberto Portugal, determinou a suspensão do expediente e do atendimento ao público na sede da Secretaria durante todo o dia. Por meio de nota oficial, o secretário lamentou profundamente a perda e manifestou condolências aos familiares, com menção especial ao filho do casal.







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Com informações do portal aRede