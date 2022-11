Morte de advogada aos 41 anos gera comoção no Paraná

Da Redação

Advogada Ana Paula da Silva morreu nesta sexta-feira (18), aos 41 anos

A OAB Paraná lamenta profundamente o falecimento súbito da advogada Ana Paula da Silva (OAB PR 49717), nesta sexta-feira (18). Ela tinha 41 anos e era conselheira da OAB Londrina e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da subseção.

Ana Paula também foi membro das comissões da Jovem Advocacia e de Direito Racial na subseção. Seu falecimento foi anunciado pela presidente da seccional, Marilena Winter, durante a reunião do Conselho Pleno que ocorria nesta tarde. Ela ressaltou o quanto a advogada era atuante e dedicada à Ordem e solicitou um minuto de silêncio dos participantes da sessão em homenagem à colega. Ainda nesta semana, Ana Paula atuou na OAB com extrema dedicação, na organização do Simpósio do Direito do Trabalho, realizado na subseção.

A conselheira federal Silvana Niemczewski se manifestou com imensa consternação, descrevendo Ana Paula como uma mulher negra aguerrida e muito qualificada. “Ela se dedicava às nossas pautas [da igualdade racial], que são de direitos humanos, e também tinha conhecimento e técnica, como acreditamos que devem ser aqueles que atuam na Ordem”, disse Silvana.

O velório acontece na sede da OAB em Londrina. O sepultamento acontecerá às 14 horas no Jardim da Saudade.

