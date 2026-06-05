Morre vereador que teve 75% do corpo queimado durante ataque no PR

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), do município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, morreu na madrugada desta sexta-feira (5) em decorrência de graves queimaduras sofridas durante um atentado em abril deste ano. O político de 45 anos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da ala de tratamento de queimados do Hospital Universitário de Londrina, no Norte do estado, desde o dia 28 de abril. A morte foi confirmada pela instituição de saúde, que atestou o óbito à 1h40. A vítima teve 75% do corpo atingido pelas chamas após um homem despejar gasolina e atear fogo contra ela em plena luz do dia.

-LEIA MAIS: Estudantes de medicina são flagrados com com 263 ampolas de tirzepatida



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime ocorreu na Ilha das Peças, em frente ao estabelecimento comercial do parlamentar. Imagens de câmeras de segurança registraram a violência do ato: o suspeito, de 49 anos, chegou ao local com um pequeno galão, jogou o líquido inflamável sobre o vereador que estava sentado e iniciou o incêndio. Mesmo com a rápida intervenção de dois homens que estavam próximos e correram para ajudar, as chamas causaram lesões gravíssimas. Após o ataque, a vítima foi socorrida inconsciente por moradores locais, entubada e transportada em uma embarcação particular até um trapiche em Paranaguá. De lá, foi levada ao Hospital Regional do Litoral antes da transferência definitiva para Londrina.

A investigação conduzida pela Polícia Civil apontou que a motivação para o crime hediondo foi um desentendimento banal envolvendo uma embarcação que estava ancorada na praia. O agressor, que segundo a Polícia Militar apresentava fortes sinais de embriaguez, fugiu logo após a ação, mas foi rapidamente localizado e preso pelas autoridades, tendo sua prisão convertida em preventiva. Ele havia sido indiciado inicialmente por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de meio cruel, tipificação que agora deve ser atualizada para homicídio consumado com o falecimento da vítima. A identidade do agressor permanece sob sigilo.

A morte do político gerou imediata comoção no município. A Câmara Municipal de Guaraqueçaba emitiu uma nota oficial de pesar lamentando a perda e destacando a trajetória do vereador, descrita como pautada pela humildade e pela defesa incansável das famílias caiçaras. O Legislativo ressaltou que sua atuação deixará marcas importantes na representatividade da Ilha das Peças e prestou solidariedade aos familiares e eleitores diante da irreparável perda. As informações sobre as cerimônias de velório e sepultamento de João Luiz ainda não foram divulgadas pela família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











