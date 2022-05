Morre suspeito de participar de ataque em Guarapuava

Da Redação

Um jovem de 25 anos, com um arsenal de armas, que estava sendo investigado por participação na tentativa de assalto a Proforte a e ao ataque ao Batalhão da PM, em 17 de abril, em Guarapuava, morreu em confronto com a polícia nesta segunda (2), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ele também é apontado pelo Departamento de Polícia Penal do Paraná como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada uma das facções mais perigosas do Brasil.

De acordo com nota divulgada pelo Comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, uma equipe da PM teria deslocado até o local para cumprir uma ordem judicial, porém foram recebidos a tiros pelo suspeito. O socorro médico foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, no imóvel onde o rapaz estava foi encontrado um armamento que teria sido utilizado no mês passado para aterrorizar Guarapuava. Várias armas de fogo foram apreendidas.