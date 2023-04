Morre sexta vítima de acidente com romeiros que viajavam a Aparecida

Da Redação

Seis pessoas morreram após acidente na BR-116

A sexta vítima do acidente com um ônibus de romeiros que viajavam para Aparecida, em São Paulo, morreu na noite de quinta-feira (6). Identificada como Pedrolina Aparecida Santos de Lima, de 47 anos, ela estava internada no Hospital Regional de Registro, em São Paulo.

O óbito foi confirmado pela Prefeitura da Lapa, no Paraná, de onde a vítima era natural. Pedrolina e outros cinco moradores do município, incluindo uma criança de sete anos, morreram após o ônibus em que estavam tombar no dia 17 de março na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, São Paulo.

Segundo a prefeitura, outros dois passageiros, Franciele Strugala Coelho e Kauã Dural do Nascimento, permanecem hospitalizados.

No ônibus estavam 50 passageiros e dois motoristas. No dia do acidente, o Corpo de Bombeiros divulgou que 15 pessoas tiveram ferimentos e oito ficaram em estado grave – destas, duas morreram após serem levadas para hospitais.

Com informações do g1.

