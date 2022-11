Morre segunda vítima de incêndio criminoso na Zona 7, em Maringá

Da Redação

A vítima foi identificada como Caio Henrique Bispo, de 27 anos

Morreu nesta terça-feira (29), no Hospital Universitário de Maringá, a segunda vítima do incêndio registrado na Zona 7, no dia 13 de novembro. A vítima foi identificada como Caio Henrique Bispo, de 27 anos.

O jovem estava dentro da casa de madeira que foi incendiada de maneira criminosa na Rua Tietê. Ele ficou internado por cerca de 16 dias, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo fogo.

Nas redes sociais, a família de Caio confirmou a morte da vítima e lamentou o ocorrido.

INCÊNDIO NA ZONA 7

No dia 13 de novembro, um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira localizada na Rua Tietê, no bairro Zona 7.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Maringá, uma mulher morreu na residência e outras 3 vítimas ficaram em estado grave. Todas foram intubadas ainda no local e em seguida encaminhadas ao Hospital Universitário, Hospital Bom Samaritano e Santa Casa de Maringá.

Segundo o que foi levantado pelos bombeiros, nove pessoas estavam na residência no momento que as chamas começaram a consumir o imóvel. Cinco pessoas não tiveram ferimentos e não necessitaram de atendimento pré hospitalar, conforme informou o Tenente Janderson, oficial da corporação.

O suspeito de ser o causador do incêndio criminoso foi preso momentos após a tragédia e em depoimento para a polícia, confessou o crime. O homem, de 41 anos, foi preso em flagrante por incêndio doloso, com as qualificadoras da ocorrência de morte e lesões corporais graves.

As informações são do site GMC Online.





