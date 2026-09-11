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GRANDE CURITIBA

Morre recém-nascida que foi encontrada dentro de sacola de lixo no PR

Criança estava na UTI do Hospital de Clínicas em Curitiba com fraturas e infecção grave

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre recém-nascida que foi encontrada dentro de sacola de lixo no PR
Autor Bebê morreu no Hospital de Clínicas em Curitiba - Foto: Reprodução

Morreu na manhã desta sexta-feira (11) a bebê recém-nascida que havia sido resgatada de dentro de uma sacola de lixo em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. A criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná. O óbito foi confirmado pela instituição hospitalar após a paciente apresentar um agravamento letal em seu quadro clínico.

-LEIA MAIS: Recém-nascida é encontrada em sacola de lixo no Paraná

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De acordo com o hospital, a menina foi admitida após o resgate com hipotermia grave, além de apresentar algumas lesões pelo corpo e duas fraturas. A equipe médica iniciou o tratamento com antibióticos logo após a internação, mas a infecção evoluiu com severidade. Em nota, a instituição lamentou o desfecho e informou que, apesar de todos os cuidados intensivos prestados por especialistas, a recém-nascida não resistiu às complicações.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que já identificou a mãe da criança, uma adolescente de 16 anos. Em depoimento à Polícia Civil do Paraná (PC-PR), a jovem alegou ter sido vítima de estupro meses antes e afirmou que não tinha conhecimento da gravidez até o momento do parto, ocorrido durante uma madrugada. A adolescente relatou às autoridades ter entrado em desespero, escondido o fato dos pais e agido sozinha, abandonando a bebê por acreditar que a filha tivesse nascido morta. Inicialmente, a jovem poderia responder por ato infracional análogo a infanticídio tentado, tipificação que pode ser revisada pela corporação após a confirmação da morte.

O abandono da recém-nascida ocorreu na madrugada do dia 24 de agosto, no bairro Guarituba. A bebê foi localizada e salva inicialmente pela moradora Kátia Andreia Beje, que escutou um som durante a noite e saiu de casa por pensar que se tratava de um de seus gatos machucado. Ao procurar a origem do barulho, Kátia encontrou uma sacola transparente coberta por uma toalha preta. Ao tocar no pacote, percebeu que havia uma criança muito suja, ainda com o cordão umbilical e a placenta. Diante da cena, a moradora correu para pedir ajuda a um vizinho e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), garantindo o resgate e o encaminhamento hospitalar.

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