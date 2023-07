Morre quinta vítima de acidente envolvendo 6 veículos na BR-163

Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Morreu nesse domingo (23) a quinta vítima de um acidente envolvendo seis veículos em um trecho da BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sábado (22) e deixou outras 10 pessoas feridas.

continua após publicidade

A identificação da vítima não foi revelada pelas autoridades, mas foi repassado que ela estava em um carro com placas de Toledo, na mesma região do estado. As outras vítimas do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são Soeli de Oliveira Cordeiro, 58 anos, a mãe dela, Maria Correa da Silva de Oliveira, 71, Sirlei Aparecida Ferreira da Silva, de 47 anos, e Sebastião Duarte, 76, estavam no mesmo carro.

- LEIA MAIS: Acidente envolvendo seis veículos deixa quatro mortos na BR-163no PR

continua após publicidade

A tragédia aconteceu quando o motorista de um caminhão transitava pela rodovia, que estava no sistema pare e siga devido a obras. Ele não conseguiu frear a tempo quando estava em uma descida e bateu na tarseira do carro ocupado pelas mulheres, que foi arrastado até bater contra outros quatro veículos, entre eles um caminhão.

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) afirmou que entre os feridos estão duas crianças de idades não informadas.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News