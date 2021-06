Morre prefeito de Vera Cruz do Oeste vítima da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Neste domingo (6), o prefeito de Vera Cruz do Oeste, no oeste do Paraná, Marcos Vilas Boas Pescador (PROS), morreu aos 58 anos vítima da Covid-19.

Conforme a prefeitura, o gestor foi internado no hospital de Vera Cruz do Oeste, mas o quadro de saúde piorou e ele foi levado para Cascavel na noite de quarta-feira (26), onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Retaguarda.

Contudo, devido ao agravamento do quadro, o prefeito foi transferido para o Hospital Universitário (HU) de Cascavel, na sexta-feira (4).

Pescador tinha sido prefeito do município de 2001 a 2008 e foi eleito novamente em 2020.

O vice-prefeito Dr. Armando já estava em exercício desde que Pescador se afastou das funções para tratar da doença. Conforme a prefeitura, a Câmara Municipal vai providenciar nesta semana a posse oficial de Dr. armando.

O velório será no Centro Esportivo da cidade, a partir das 13h, e terá duração de uma hora.

Com informações G1.