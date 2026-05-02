Morre policial militar que trocou tiros com colega no PR após discussão

Morreu neste sábado (2) o sargento da Polícia Militar do Paraná Rogério Knaipp, de 45 anos, que estava internado após ser baleado por um colega de farda. O caso ocorreu no último dia 12 de abril, durante uma confraternização em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

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A morte foi confirmada pelo Centro de Comunicação Social da corporação. Knaipp estava hospitalizado em estado grave desde o dia do crime, quando trocou tiros com o cabo Antonio Carlos Mazeppa. Na ocasião, Mazeppa foi atingido na cabeça e morreu no local. Já o sargento, que sofreu um pneumotórax, passou por cirurgia e permaneceu quase três semanas em atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota oficial, a PMPR lamentou a perda do militar. “Nascido em 4 de janeiro de 1981, o Sargento Knaipp tinha 45 anos e integrava as fileiras da Polícia Militar do Paraná desde 1º de março de 2001”, destacou a corporação.

O sargento deixa esposa e um filho. O confronto que vitimou os dois agentes, que eram amigos há cerca de duas décadas, ocorreu no bairro Parque da Fonte. Segundo informações do Instituto de Criminalística, os policiais haviam passado parte da noite em um bar antes de seguirem para a residência de um deles.



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O desentendimento começou no interior do imóvel. As esposas dos militares conversavam em um quarto sobre problemas de relacionamento quando Mazeppa ouviu o diálogo, entrou no cômodo armado e questionou o conteúdo da conversa. Percebendo a situação, Knaipp foi até o local, dando início a uma troca de ofensas. A discussão se estendeu para a parte externa da casa, onde ambos sacaram as armas e atiraram um contra o outro, resultando na morte de ambos os policiais envolvidos na ocorrência.