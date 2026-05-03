Morre PM que trocou tiros com amigo de longa data após discussão no Paraná

O sargento da Polícia Militar Rogério Knaipp morreu neste sábado (2), em Curitiba, após passar 20 dias internado em estado grave. O agente de segurança foi baleado no último dia 12 de abril durante uma troca de tiros com o cabo Antonio Carlos Mazeppa, seu amigo pessoal há mais de duas décadas. O confronto ocorreu em frente à residência de Mazeppa, localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da capital paranaense, e resultou na morte imediata do cabo.

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A tragédia teve início após um desentendimento motivado por questões conjugais. Segundo relatos repassados ao Corpo de Bombeiros, os dois policiais estavam com suas respectivas esposas em um bar e, na sequência, o grupo seguiu para a casa do cabo Mazeppa, no bairro Afonso Pena. A confusão começou quando a mulher do anfitrião chamou a esposa do sargento para conversar em um dos quartos, relatando que enfrentava problemas no casamento e que o marido apresentava comportamento agressivo.

Ao desconfiar do teor da conversa, Mazeppa entrou no cômodo portando uma arma de fogo para questionar as mulheres. Percebendo a escalada da tensão, o sargento Knaipp tentou intervir para apaziguar a situação. A discussão entre os dois policiais, no entanto, se acalorou. Ambos saíram para a frente do imóvel, onde sacaram suas armas e iniciaram o tiroteio.

O cabo Mazeppa foi atingido pelos disparos e morreu antes da chegada do socorro médico. Já o sargento Knaipp foi socorrido em estado crítico e encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob cuidados intensivos por quase três semanas, mas não resistiu. Durante o confronto armado, a esposa de um dos agentes também acabou baleada, sendo socorrida na ocasião sem risco de morte.

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