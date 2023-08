Morre pai de recém-nascida morta com tiro na cabeça em Maringá

O pai da recém-nascida que morreu após ter sido baleada na cabeça na manhã desta quarta-feira (2), em Maringá, no Noroeste do Paraná, morreu no hospital. Ele havia sido levado para a unidade de saúde em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Brendo Fernando Lima Rodrigues de Macedo, de 26 anos. A informação do falecimento foi confirmada pela família dele. A mãe da bebê, de 22 anos, também foi atingida pelos tiros e passa por uma cirurgia. Ela está em estado grave.

- SAIBA MAIS: Recém-nascida morre com tiro na cabeça em Maringá; pais estão feridos

De acordo com informações da Polícia Militar (PMPR), o crime aconteceu em uma rua do bairro Conjunto Edwaldo Bueno Neto, próximo à casa da família. O atirador e Brendo teriam tido uma discussão e, durante a briga, o suspeito sacou uma arma e fez vários disparos. A recém-nascida estava no colo da mãe e morreu no local.

O autor dos tiros fugiu em um Fiat Uno de cor branca e está sendo procurado pelas autoridades. Investigações iniciais apontam que o crime possa ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme apurações da RICtv, o pai da bebê era investigado por um homicídio registrado no mesmo bairro. Há aproximadamente 60 dias, ele havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

