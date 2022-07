Morre padre Antônio de Pádua Almeida, em Maringá

Da Redação

A Arquidiocese de Maringá lamentou a morte do padre e relembrou o histórico de religiosidade de Almeida

A Arquidiocese de Maringá, no norte do Paraná, confirmou a morte do padre Antônio de Pádua Almeida, aos 79 anos. O religioso era muito conhecido na região e atuou em diversas paróquias, como a de Marialva, onde trabalhou por 16 anos.

Padre Almeida, como era mais conhecido, passou mal na manhã desta terça-feira (12). Socorristas foram chamados, mas o religioso não resistiu.

Atualmente, Almeida morava na casa dos padres idosos, que fica anexa à residência do bispo de Maringá.

Carreira

Nascido em Caconde (SP), em 1942, Almeida foi ordenado antes mesmo da conclusão do curso de Teologia, em 1966, após pedido do primeiro Arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz, ao Vaticano.

O padre foi responsável pela elaboração do primeiro Plano Pastoral da Arquidiocese de Maringá e se tornou em uma referência no assunto para a Igreja Católica brasileira.

Em 1983, Almeida foi nomeado pároco de Marialva, onde permaneceu por 16 anos.

Desde 2013, o religioso era vigário da Catedral de Maringá.

