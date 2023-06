Morre o jornalista Walmor Macarini, ex- diretor da Folha de Londrina

Foto por Reprodução / Paçoca com Cebola

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Morreu nesta quarta-feira, 14, aos 86 anos, o jornalista Walmor Macarini, ex-diretor de redação do jornal Folha de Londrina.Walmor nasceu em Meleiro, interior de Santa Catarina, e foi para Londrina em 1955, a convite do tio João Milanez, que havia começado um jornal na cidade.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ex-apresentadora da Rede Globo morre em acidente de carro

Foi diretor de redação da Folha por quase 30 anos quando o jornal londrinense era o veículo de comunicação impresso mais importante do Paraná e um dos mais respeitados do País. A partir disso, Macarini fez história: mais de mil jornalistas foram coordenados pelo profissional, que também atuava como correspondente dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo.

continua após publicidade

Foto por Reprodução / Paçoca com Cebola Wilson Moreira (ex-prefeito) Osvaldo Macedo (ex-deputado), José Richa – ex-governador, José Tavares (ex-deputado), Fiori Luiz(ex-deputado) e Walmor Macarini, na redação da Folha

O falecimento de Walmor foi confirmado por sua filha Vanja Macarini, que escreveu uma publicação no Facebook: "É com muita tristeza, que informo o falecimento do meu pai Walmor Macarini."

De acordo com informações divulgadas pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), o velório será realizado no Parque das Oliveiras nesta quarta-feira (14), a partir das 12h30. Já o sepultamento está previsto para quinta-feira (15) às 17h30.

As informações são da Folha.

Siga o TNOnline no Google News