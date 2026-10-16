Morre o Irmão Rogério Renato Mateucci, reitor da PUC-PR após acidente nos EUA

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Irmão Rogério Renato Mateucci, morreu em um acidente na noite desta sexta-feira (16) na cidade de Scottsdale, em Phoenix, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela PUCPR e pela Congregação dos Irmãos Maristas. O acidente ocorreu por volta das 18h.

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Mateucci era reitor da PUCPR desde 2022 e, no fim do ano passado, foi reconduzido ao cargo até 2029. Em razão do falecimento, a universidade cancelou as aulas nos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo neste sábado (17) e na segunda-feira (19). Na segunda-feira, o expediente também está suspenso.

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Haverá uma missa em memória do Irmão Rogério na segunda-feira, às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre, com transmissão pelo canal da PUCPR no YouTube. Assim que o corpo chegar ao Brasil, serão comunicados os rituais de exéquias.

Em nota de pesar, a PUCPR declarou: “A morte é uma ‘realidade vigorosa’, uma realidade que nos desperta, obriga-nos a tomar consciência de nossos valores mais profundos; uma realidade que nos convida a criar, pensar, procurar um sentido para a própria vida. E, para aqueles que creem, a vida não nos é tirada, mas transformada. Por isso, irmanados pela fé na ressurreição, nos unamos agora em oração pelo nosso tão querido Ir. Rogério”.