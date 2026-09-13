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Morre o apresentador Edson Morais após batalha contra câncer

comunicador construiu uma carreira de 47 anos na afiliada da Band em Cascavel, transitando com sucesso entre o jornalismo tradicional e o esportivo

Escrito por Da Redação
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Morre o apresentador Edson Morais após batalha contra câncer
Autor Edson Morais morreu aos 72 anos - Foto: reprodução/Tarobá

Morreu aos 72 anos o apresentador e locutor Edson Morais, um dos comunicadores mais respeitados e conhecidos do oeste paranaense, que fez história na TV Tarobá, afiliada da Band em Cascavel. O jornalista estava afastado de suas funções televisivas nos últimos meses para realizar o tratamento contra um câncer agressivo, segundo informações divulgadas pela Gazeta do Paraná. Seu último posto na emissora, onde trabalhou por 47 anos, foi como âncora do telejornal noturno. O corpo foi sepultado na manhã deste domingo (13) no Cemitério Jardins, em Cascavel, sob forte comoção de familiares, amigos, fãs e colegas de profissão.

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A trajetória de Edson Morais na comunicação começou de maneira singular como locutor na rodoviária de Cascavel, utilizando o serviço de som local para anunciar as chegadas e partidas dos ônibus. O talento e a voz potente rapidamente abriram portas para o rádio e, posteriormente, em 1979, para a televisão. Durante quase cinco décadas diante das câmeras, ele se tornou uma figura constante na casa dos telespectadores paranaenses, transitando com versatilidade e credibilidade entre o jornalismo tradicional e a cobertura esportiva.

O estilo de apresentação e a dedicação à profissão fizeram de Morais uma referência para diversas gerações de comunicadores. A apresentadora e radialista Olga Bongiovanni, uma de suas colegas históricas, usou as redes sociais para lamentar a perda, lembrando que se tornaram "amigos-irmãos" em 1974 durante gravações em estúdios de jingles, ressaltando o privilégio de tê-lo como amigo e o quanto aprendeu com ele ao longo dos anos. Como forma de reconhecimento ao seu imenso legado, a TV Tarobá preparou e exibiu no último fim de semana um programa especial inteiramente dedicado à memória do apresentador, reunindo imagens de arquivo e depoimentos emocionados de amigos e profissionais que o acompanharam em sua longeva e bem-sucedida jornada.

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