Morre no HU trabalhador ferido por coice em uma fazenda da região

Na madrugada desta quarta-feira (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Regional de Maringá, um trabalhador de 52 anos que ficou gravemente ferido após ter levado um coice de um cavalo morreu.

A fatalidade ocorreu na tarde de terça-feira (26), na zona rural de Marialva. A vítima foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Operações Aéreas do Samu. Infelizmente o quadro clínico se agravou, e o trabalhador identificado como Pedro Nogueira, veio a óbito. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Maringá.

Detalhes da ocorrência:

O incidente ocorreu em uma fazenda na região de Marialva, quando um homem de 52 anos, identificado como Pedro Nogueira. funcionário da propriedade, foi gravemente ferido por um coice de cavalo. O golpe deixou a vítima em estado gravíssimo devido à perda significativa de sangue. O patrão, ao chegar na fazenda, se deparou com o trabalhador caído e imediatamente acionou o socorro. Devido a gravidade da situação, o helicóptero aero médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi mobilizado para o local.

Os socorristas, ao avaliarem a condição do homem, perceberam a urgência de uma transfusão de sangue no próprio local. Essa medida crucial foi executada com sucesso, proporcionando a estabilização do paciente antes de sua remoção para um hospital em Maringá. Durante o atendimento, o homem conseguiu dizer algumas palavras, informando qual animal teria dado o coice. “Foi o cavalo preto.” disse. Acredita-se que, após ser atingido pelo coice, ele ainda teve forças para colocar o animal de volta na baia antes de cair.

