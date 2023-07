Morre no hospital mulher de 27 anos que bateu moto em poste de energia

Joyce Pessoa da Silva, 27 anos, vítima fatal do acidente

Morreu na UTI (Unidade de terapia intensiva) do Hospital Metropolitano de Sarandi, a jovem de 27 anos, que sofreu um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do dia 08 de junho, na Avenida das Palmeiras, no Jardim Paris, em Maringá. Ela foi identificada como de Joyce Pessoa da Silva.

A moça conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de energia. A vítima foi encontrada por moradores do bairro inconsciente e com múltiplas fraturas.

Joyce foi intubada e encaminhada ao hospital com fraturas nos dois braços, perna, costelas, além de ter sofrido traumatismo craniano. Após cinquenta dias internada, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com informações do Plantão Maringá

