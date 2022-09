Morre no hospital motorista de carro que pegou fogo na PR-445

Da Redação

José Leodelio, de 61 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após ser retirado do veículo em chamas

Morreu no hospital, no último sábado (17), o homem que sofreu queimaduras graves após o carro em que ele estava com a esposa pegar fogo na Rodovia PR-445 no Distrito de Guaravera, em Londrina. O automóvel pegou fogo após colidir contra um barranco de pedras nesta sexta-feira (16).

José Leodelio, de 61 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após ser retirado do veículo em chamas. A esposa dele, Rosemeire Luciano, não conseguiu sair do carro a tempo e morreu no local. Dois homens que passavam pelo local conseguiram retirar o motorista, mas não tiveram tempo de resgatar a mulher antes que o incêndio tomasse conta do veículo.

O homem foi estava na UTI do Hospital Universitário (HU) de Londrina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele sofreu queimaduras em 70% do corpo. Devido aos graves ferimentos, não resistiu e veio a falecer.

O acidente:

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após acidente na PR-445, no trevo de Guaravera, em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (16). O carro bateu contra um barranco e pegou fogo. Veja o vídeo abaixo.

Um ciclista e um funcionário da Copel que passavam pelo local na hora do acidente conseguiram retirar o motorista antes das chamas consumirem o veículo. No entanto, não conseguiram salvar a mulher.

A vítima que sobreviveu foi identificada como José Antônio Leodelio, de 61 anos. Ele foi socorrido pelos bombeiros com 70% do corpo queimado. O corpo da passageira foi levado ao Instituto Médico-Legal de Londrina.



