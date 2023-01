Morre no hospital motociclista que sofreu acidente grave no Paraná

Da Redação

Morreu na tarde desta segunda-feira, 16, o motociclista de 48 anos que precisou ser entubado após sofrer um grave acidente na Avenida Ivaí, em Paiçandu.

José Aparecido Correia, conhecido como Zezinho Brasil, chegou a ser socorrido pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas veio a óbito poucas horas após ser atendido no Hospital Bom Samaritano.

A vítima residia no Jardim bela Vista, em Paiçandu. Está foi a primeira morte do ano no trânsito na cidade.

O acidente

De acordo com testemunhas, o homem seguia pela avenida sentido bairro/centro quando se desequilibrou e perdeu a direção em uma lombada. A vítima havia sofrido traumatismo craniano.

Com informações do Plantão Maringá

