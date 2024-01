Morre no hospital jovem vítima de acidente em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

A jovem Natália de Souza Gomes, de 19 anos de idade, foi a primeira vítima fatal do trânsito maringaense em 2024. Ela sofreu um acidente gravíssimo registrado na noite de segunda-feira (1º), na Avenida Franklin Delano Roosevelt, no bairro Conjunto Requião, em Maringá, região Noroeste do Paraná.

Natália seguia em uma motoneta Honda Biz, pela pista da direita no sentido centro-bairro, quando mudou de faixa para fazer uma conversão, sendo atingida pela caminhonete.



Com o impacto da batida, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência foi encaminhada para o Hospital Bom Samaritano, onde morreu na tarde desta quarta-feira (3).

Os policiais observaram que o motorista do carro tinha sinais de embriaguez, ele fez o teste do etilômetro, o qual apontou 1,01 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo comprovado crime de trânsito.

Diante do flagrante, o motorista foi preso e só poderá ser liberado por decisão judicial.



