Morre no hospital idosa vítima de acidente de trânsito na PR-690

O veículo era ocupado por três pessoas

Morreu na madrugada desta quinta-feira (9), no Hospital Regional de Francisco Beltrão, Ana Nogueira Batista, 83 anos. Ela era uma das três pessoas que estavam num VW Gol que colidiu com uma árvore, as margens da PR-690, em Ampére, no Sudoeste do Paraná.

O acidente de trânsito ocorreu no início da tarde de quarta-feira (08), no trecho da rodovia entre os municípios de Ampére e Pinhal de São Bento.

O motorista, de 59 anos, filho da vítima fatal, seguia sentido Pinhal de São Bento, perdeu a direção do veículo, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore. A irmã de 52 anos, também estava no carro.

O motorista e a irmã permanecem internados no Hospital Regional em Francisco Beltrão. Eles passariam por cirurgia nesta quinta-feira. O corpo da idosa será velado e sepultado na comunidade de XV de Novembro, zona rural de Pinhal de São Bento.

