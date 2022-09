Morre no hospital a quinta vítima de latrocínio em Realeza

Da Redação

Vítimas de latrocínio

Faleceu nesta segunda-feira (26) no Hospital Regional em Francisco Beltrão, Dirceu Koc, 49 anos. Ele foi encontrado gravemente ferido no dia 19 de setembro na comunidade de Linha Marmelândia em Realeza. A mãe Amélia e o irmão Elso Koc foram encontrados mortos.

A idosa Amélia estava no banheiro da casa e ao lado foi encontrado um pedaço de madeira, possivelmente usado para matar as vítimas. O filho Elso foi encontrado morto em um galpão próximo à residência ao lado do irmão que estava ferido.

O neto de Amélia, Rafael Kauan Dobicz Koc, de 20 anos, e a namorada Jaqueline Daros, estavam desaparecidos desde o dia do crime. Os dois foram encontrados mortos na sexta-feira (23) em Boa Vista da Aparecida.

A Polícia Civil anunciou que já elucidou o crime e prendeu algumas pessoas envolvidas e outras estão foragidas, mas já identificadas.

O caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte) já que os suspeitos podem ter levado R$ 11 mil de um empréstimo feito recentemente por Amélia e o carro de Rafael.

Prisão

Foram detidos um homem de 24 anos (fugitivo da Penitenciária de Beltrão), no Distrito de Juvinópolis, em Cascavel, e sua esposa na quarta-feira, 21. A irmã do suspeito, foi presa após fugir da abordagem. Outro homem, também irmão do preso e fugitivo da PEFB, continua foragido.

* Com Informações CGN

