Morre no hospital a quarta criança vítima de atropelamento em Londrina

Morreu no Hospital Universitário (HU), por volta das 22 horas desta quinta-feira (14), a quarta criança vítima de atropelamento por uma VW Kombi, no distrito de São Luiz, em Londrina no norte do Paraná.

As crianças mortas na tragédia são as irmãs Kemilly e Kelly, de 6 e 10 anos, e os irmãos gêmeos Adrian e Vinícius, de 7 anos. Uma adolescente de 15 anos ficou ferida. Irmã das meninas mortas, ela teve ferimentos moderados e não corre risco de morte.

O acidente ocorreu por volta das 18 horas desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar (PM), os gêmeos tinham saído da casa de uma cuidadora. Já as três irmãs tinham saído da escola e também passaram na casa da cuidadora para buscar os meninos.

O condutor do veículo, de 73 anos, morador de Londrina, seguia sentido Guaravera para São Luiz e estava vendendo produtos de limpeza na região. Ele relatou que foi atrapalhado pelo sol e não teria visto as crianças, que estavam caminhando no sentido oposto ao veículo.

O homem realizou o teste do bafômetro e não apresentou sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Londrina para prestar esclarecimentos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

