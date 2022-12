Morre mulher vítima de incêndio criminoso em pensionato em Maringá

Da Redação

A morte foi confirmada pela irmã, em uma rede social

Morreu no Hospital Universitário de Londrina, a terceira vítima do incêndio criminoso que ocorreu no dia 13 de novembro, na Rua Tietê, na Zona 7, de Maringá. Ana Paula Silva, de 34 anos, precisou ser intubada e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa. Por causa da gravidade ela, foi transferida para ala de queimado do HU de Londrina. Na manhã desta quinta-feira (29), ela acabou morrendo. A morte foi confirmada pela irmã, em uma rede social. As informações são do site Plantão Maringá.

As outras vítimas são Caio Henrique Bispo, de 27 anos, e Érica Thalita Rodrigues, de 25 anos.

O crime

Lissandro Morais Branco, de 41 anos, preso por uma equipe da Polícia Militar de Maringá, logo após ter provocado um incêndio de grandes proporções que resultou na morte de uma jovem de 25 anos e deixou outras três pessoas gravemente feridas, confessou durante depoimento – ser o autor do crime. Porém, relatou ao delegado plantonista Dr Adriano Garcia Evangelista, que não tinha a intenção de matar ninguém.

Disse que seu objetivo era assustar um rapaz que morava no local. Eles tiveram um desentendimento por causa de duas pedras de crack. O incendiário foi autuado em flagrante e permanece recolhido à disposição da justiça no minipresídio de Maringá. O incêndio destruiu uma residência de madeira, que servia como pensionato. O crime aconteceu na tarde deste domingo (13), na Zona 7. Nós tivemos acesso ao interrogatório. Acompanhem o vídeo abaixo.

INTERROGATÓRIO

Um incêndio criminoso matou uma mulher e deixou outras três pessoas gravemente feridas, em Maringá. O incêndio ocorreu no início da tarde deste domingo na Rua Tietê, na Zona 7.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é uma espécie de pensionato e no momento do incêndio havia cerca de nove pessoas, entre moradores e visitantes. As vítimas estavam nos quatros e quando perceberam o fogo, as chamas já haviam se alastrado por vários cômodos.

No desespero, alguns moradores saíram pelo meio do fogo e tiveram queimaduras graves. Dois homens e uma mulher tiveram 90% do corpo queimado e após serem intubados, foram encaminhados aos hospitais Santa Casa, Bom Samaritano e Universitário. Cinco pessoas sofreram ferimentos leves e recusaram encaminhamento médico.

Uma mulher ficou trancada em um dos quartos e não conseguiu sair a tempo. Infelizmente ela morreu carbonizada. Vizinhos dos prédios ao lado escutaram os pedidos de socorro, porém ninguém pôde fazer nada.

O incêndio mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal também estiveram no local. Para ler a reportagem completa, acesse

