Morre mulher queimada dentro de carro na véspera de Natal

Da Redação

A vítima, de 31 anos, foi queimada dentro do carro e morreu no hospital

Uma mulher de 31 anos, que foi queimada dentro do carro, na zona rural de Pinhão, cidade que fica nos Campos Gerais, no Paraná, morreu no hospital, na noite deste sábado (24). O marido dela, uma homem de 47 anos, foi preso, suspeito pelo crime. A vítima, que foi encaminhada em estado grave para o hospital, teria denunciado o marido como responsável pelo fogo. Ela era mãe de três crianças e seria sepultada na tarde deste domingo (25).

O caso aconteceu na sexta-feira (23), na zona rural de Pinhão, em uma comunidade rural chamada Faxinal dos Ribeiros. Simone Pinheiro, a vítima, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, na noite deste sábado (24).

Ela foi internada em estado considerado grave, depois de ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo informações, a mulher, ainda consciente no hospital, antes de ser transferida para a UTI, teria relatado à médica que a atendia, que o marido havia ateado fogo no carro.

Familiares de Simone teriam relatado que ela vinha sofrendo constantes ameaças do marido, que foi preso e deve responder por feminicídio. Ela teria três filhos, dois adolescentes de um outro relacionamento e um menino, de 5 anos, filho dela com o suspeito.

Com informações do Gmaisnotícias.

