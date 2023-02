Morre mulher que foi queimada pelo primo em Rolândia

Da Redação

Franciele Gonçales Bigarelli, de 41 anos

A mulher que estava internada após ter 90% do corpo queimado em Rolândia, no Norte do Paraná, morreu no Hospital Universitário (HU) em Londrina, nesta quarta-feira (22). O autor do crime, identificado como primo da vítima, de 48 anos, foi preso.

Franciele Gonçales Bigarelli, de 41 anos, estava internada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UTI) após ter sido vítima de crime passional na última terça-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi levada para uma estrada rural e, após ter um desentendimento com o suspeito, foi amarrada e colocada dentro de um carro. Em sequência, o primo colocou fogo no automóvel.

Quando as autoridades chegaram ao local do crime, encontraram a vítima caída ao lado do carro, com o corpo queimado e sangrando. O homem também sofreu queimaduras e permanece internado sob a custódia da PM.

O falecimento de Franciele causa grande comoção nas redes sociais. Amigos e comunidade lamentam a morte precoce. "Meus sentimentos a toda família e amigos, que Deus conforte os corações de cada um! Que triste, muito triste!!", escreveu uma internauta.

