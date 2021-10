Morre menina que foi internada após acidente na BR-369

Da Redação

Uma menina, de 9 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo durante a noite desta terça-feira (5), no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), de Cascavel, Paraná. A criança foi vítima de um acidente na BR-369, na última sexta-feira (1º). Os pais dela também morreram na colisão, que envolveu o carro da família e um caminhão.

Segundo as informações do hospital, a menina estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Ela teve morte encefálica. Ainda conforme a instituição, a família autorizou que os órgãos da garota sejam doados.

Conforme o HU, os órgãos que poderão ser captados são coração, rins, fígado, válvula cardíaca e tecido ocular.

Acidente

A colisão aconteceu em um momento de bastante chuva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família tentava atravessar a rodovia, quando um caminhão, que estava na preferencial, atingiu o veículo.

Por causa do acidente, os pais Moacir Koji, de 42 anos, Cristina Pereira Koji, de 40 anos, e a filha Gabrielli Cristina Koji morreram.