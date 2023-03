Morre Magda Lúcia Félix, 1ª enfermeira a chefiar o HU de Maringá

Da Redação

O velório dela ocorre nesta quarta-feira (22)

A professora e pesquisadora Magda Lúcia Félix de Oliveira morreu nessa terça-feira (21), aos 64 anos, em Maringá, norte do Paraná. Ela foi a primeira enfermeira a coordenar o Hospital Universitário (HU), sob o cargo de superintende. As informações são do GMC Online.

O corpo da docente está sendo velado no Cemitério Parque de Maringá. Já o sepultamento dela ocorre nesta quinta-feira (23); o horário ainda não foi definido.

A causa da morte dela não foi informada.

Magda era muito conhecida por ser professora do departamento da enfermagem da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Além disso, ela atuava no programa de Pós-Graduação em enfermagem do estabelecimento de ensino.

Servidores da UEM e amigos da professora utilizaram as redes socais para lamentar a morte dela. O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá (Sinteemar), onde ela foi secretária de 1989 a 1992), emitiu uma de pesar.

A Associação dos Docentes da UEM (Aduem) também emitiu uma nota lamentando o falecimento da professora.



“A professora Magda Félix foi uma pessoa muito importante no processo político da universidade. Ela foi a primeira mulher (enfermeira) na superintendência do Hospital Universitário de Maringá.

Nossa gratidão à grande professora Magda Félix pela amizade, também pelo trabalho e dedicação à UEM e ao Hospital Universitário.

A Aduem manifesta profunda tristeza e se solidariza com os familiares e amigos e amigas da querida professora Magda Félix da UEM. Que ela descanse em paz, na luz eterna!”.

Com informações do GMC Online.

