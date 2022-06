Morre Juarez Arantes, ‘o homem mais rico de Maringá’

Da Redação

Juarez ficou conhecido por ser muito rico e também por algumas excentricidades

O milionário Juarez Artur Arantes, de 81 anos, conhecido como 'o homem mais rico de Maringá', morreu na noite dessa terça-feira (21), depois de uma semana internado na Santa Casa. Ele se encontrava bem debilitado e foi encontrado caído no quarto do hotel em que morava no centro de Maringá.

continua após publicidade .

O empresário era proprietário de dezenas de fazendas, uma delas, no Tocantins, com mais de 3,3 mil hectares. Ele também foi dono de quase todo o Setor 10 de Maringá, área chamada de “Região da Sanbra”.

Juarez ficou conhecido por ser muito rico e também por algumas excentricidades, como por exemplo, pedir que o café fosse servido em garrafinhas pet ‘caçulinhas’ e com bastante açúcar.

continua após publicidade .

A vida do empresário também foi marcada por disputas judiciais com os filhos por conta da divisão dos bens. Conforme informações do sistema Prever, o sepultamento está marcado para esta quarta-feira (22), às 14 horas, no Cemitério Municipal de Maringá.

As informações são do site CBN Maringá.