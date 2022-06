Morre jovem que sofreu traumatismo craniano em acidente

Da Redação

Kever estava em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Maringá.

Um motociclista, de 20 anos, sofreu um grave acidente no dia 21 de maio, na Avenida Octávio Colli, em Sarandi, Paraná. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e, segundo os socorristas, o jovem, identificado como Kever Yorran Castro Coelho, precisou ser intubado por conta dos ferimentos graves.

continua após publicidade .

No dia do acidente, Kever foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Maringá com diversas lesões, inclusive, um traumatismo craniano. Devido à gravidade, o rapaz não resistiu e morreu na madrugada desse domingo (5). Ele estava em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição de saúde.

De acordo com a prefeitura de Sarandi, o velório de Kever acontece em residência. Já o sepultamento ocorre às 15h no Cemitério Municipal Augusto Wolf.

continua após publicidade .

O acidente

O rapaz pilotava uma motocicleta pela Avenida Octávio, em Sarandi, no dia 21, quando colidiu contra um automóvel que realizava uma conversão na via. Por conta da batida, Kever foi arremessado a vários metros, o que lhe causou diversas fraturas.