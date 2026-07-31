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Morre João Batista Lopes dos Santos, ex-assessor do ex-governador Orlando Pessuti

Figura histórica dos bastidores da política paranaense, ele viveu em Ivaiporã e trabalhou com o ex-governador desde o seu primeiro mandato, em 1983

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 12:26:13 Editado em 31.07.2026, 12:26:07
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Morre João Batista Lopes dos Santos, ex-assessor do ex-governador Orlando Pessuti
Autor Foto: Reprodução redes sociais

Morreu na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 10h, em um hospital de Curitiba, o ex-assessor político João Batista Lopes dos Santos, conhecido popularmente como “João Feio”. Antigo morador de Ivaiporã e atualmente residente em Pontal do Paraná, ele sofreu um mal súbito e não resistiu, gerando grande comoção entre familiares, amigos e lideranças da região do Vale do Ivaí.

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João Batista construiu uma trajetória marcante nos bastidores da política paranaense ao atuar por 43 anos como assessor direto do ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti. A parceria profissional teve início em 1983, no primeiro mandato de Pessuti como deputado estadual, e se estendeu ao longo de toda a sua vida pública.

Em conversa com a reportagem do TNOnline, o ex-governador prestou homenagem ao colaborador e destacou a relação fraterna de 55 anos, iniciada em 1971, quando ambos se mudaram para a capital para estudar e trabalhar. Pessuti lamentou a perda do “amigo e irmão” e ressaltou que ele deixa uma história familiar, social e política inapagável. Até o fechamento desta reportagem, a família ainda não havia divulgado detalhes sobre o local do velório e do sepultamento.

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