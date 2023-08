Morre idoso de 77 anos que foi atacado por abelhas no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na noite da última segunda-feira (21) o idoso de 77 anos que foi atacado por abelhas enquanto chegava na sua residência em Paranavaí, no noroeste do Paraná, na última sexta-feira (18). Ele estava internado na Santa Casa da cidade.

O idoso foi atacado pelos insetos assim que abriu a porteira da sua casa, localizada na zona rural de Paranavaí. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhada para o hospital.

Ele havia sido levado para a UTI para realizar exames, mas de acordo com a Santa Casa, o estado do idoso era considerável estável. No entanto, nos últimos dias o quadro se agravou e ele acabou falecendo.

Paranavaí acumula casos do tipo

Informações do Corpo de Bombeiros mostram que nos últimos 18 meses, somente na cidade de Paranavaí, 28 ocorrências de ataque de abelhas foram atendidas.

