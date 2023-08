Morre Idir Treviso, prefeito de Ivaí, aos 68 anos

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na manhã desta quinta-feira (3), Idir Treviso, aos 68 anos, prefeito de Ivaí, cidade dos Campos Gerais do Paraná.

Treviso estava internado no hospital Santa Casa, em Ponta Grossa, também nos Campos Gerais, para tratar problemas de saúde. Idir deixa esposa, dois filhos e um neto.

Segundo a assessoria do prefeito, ele faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma sessão de hemodiálise. Até esta publicação ir ao ar, não havia informações sobre o velório e o sepultamento.

A prefeitura de Ivaí decretou luto oficial de três dias. Estão suspensas todas as atividades administrativas da prefeitura e também as aulas da rede municipal de ensino.

Ele cumpria o quarto mandato à frente da prefeitura. Treviso foi prefeito de Ivaí de 2005 a 2012, retornou em 2017 e foi reeleito em 2020, com 69% dos votos.

O Governo do Estado lamentou o falecimento - “É com muita tristeza que recebo a notícia da morte do nosso prefeito Idir Treviso, que tanto trabalhou pelo povo de Ivaí e, em suas gestões, contribuiu para fazer o Paraná avançar. Que Deus conforte o coração de sua família”, afirmou o governador em exercício Darci Piana.

