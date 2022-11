Morre homem que teve corpo incendiado após ‘mexer’ com mulher casada

Da Redação

A vítima foi identificada como Ademir Lopes dos Santos, de 42 anos

Morreu no hospital, neste domingo, 06, o homem que teve o corpo incendiado por um outro homem após ‘mexer’ com a mulher dele na última quinta-feira, 03, em Maringá, no Paraná. A vítima foi identificada como Ademir Lopes dos Santos, de 42 anos.

O crime ocorreu no pátio de um posto de combustível na Rodovia PR-317, saída para Campo Mourão, próximo a Cocamar.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um casal e a vítima estavam no posto consumindo bebidas alcoólicas o dia todo. Já no final da tarde, a vítima teria mexido com a mulher. O marido, revoltado, jogou álcool no corpo do homem e ateou fogo. O homem teve cerca de 70% do corpo queimado e precisou ser intubado. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário (HU) de Maringá.

A ocorrência mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamento, e o suspeito, de 32 anos, foi preso e encaminhado à delegacia.

Com informações Plantão Maringá e GMC Online.

