Morre homem baleado por vizinho após briga por causa de cachorro no PR

Sandro Oliveira de 34 anos foi baleado pelo vizinho por causa de seus cachorros

Sandro Oliveira de 34 anos que foi baleado pelo vizinho por causa de cachorro em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), morreu nesta sexta-feira (14) no hospital, vítima dos ferimentos provocados pelos tiros.

Ele estava internado desde a tarde de quinta-feira (13), quando foi atingido pelos disparos. Segundo a esposa da vítima, os cachorros do suspeito fugiam com frequência e iam direto à casa deles. Ao invadirem o local, os cães comiam a comida da cachorra que pertence a vítima. Devido a situação, o homem resolveu chamar a atenção do vizinho e foi baleado.

A vítima já tinha registrado cinco boletins de ocorrência contra o vizinho, que ainda não foi ouvido pela polícia. De acordo com informações apuradas pela RICtv, ele já se apresentou na delegacia, mas permanece em liberdade.

Com informações da ricmais.

