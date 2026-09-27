Morre grávida que foi atropelada, teve perna amputada e perdeu bebê no PR

Uma motocicleta atingiu a vítima, que foi arremessada para dentro de uma vala profunda entre a pista central e uma via paralela

A gestante Daiane Duarte, de 26 anos, morreu na madrugada deste sábado (26) no Hospital São Lucas, em Pato Branco (PR). Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não resistiu aos ferimentos sofridos em um atropelamento na manhã de quinta-feira (24). Daiane estava grávida de seis meses.

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O acidente ocorreu na Avenida Frei Policarpo, no bairro Vila Esperança. Uma motocicleta atingiu a vítima, que foi arremessada para dentro de uma vala profunda entre a pista central e uma via paralela. Com o impacto, Daiane sofreu ferimentos e teve uma das pernas amputada. Ela também perdeu o bebê.

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Imagens de câmera de segurança registraram o momento do atropelamento. Um policial que passava pelo local fez um torniquete para conter a hemorragia até a chegada das equipes de emergência.

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Após atingir a gestante, o motociclista perdeu o controle da moto, atravessou a via e bateu contra uma carreta que transportava um contêiner. Ele ficou ferido e sofreu fraturas na clavícula e na região pélvica.

As circunstâncias do acidente e a dinâmica da ocorrência serão investigadas.