Morre em Maringá o empresário Sérgio Nagib Neme

O corpo está sendo velado na sala nobre da Capela do Prever da Zona 2

Faleceu na tarde desta quinta-feira, 15, em Maringá, o empresário Sergio Murilo Meneses Nagib Neme, 57 anos, que estava hospitalizado com problemas hepáticos. Ele foi diretor d’A Portuária, e era também arquiteto e bacharel em Direito, além de ter integrado a executiva do PSDB e assumido a superintendência da SBMG – Aeroporto Regional Silvio Name Junior, durante parte da gestão Silvio Barros II.

Sergio estava hospitalizado com problemas hepáticos

De família tradicional da cidade, Sergio nasceu em Paranavaí, filho do cartorário Abílio Neme, falecido em 2011, e sobrinho do empresário Silvio Name, que hoje vive em Curitiba.



O corpo do empresário está sendo velado na sala nobre da Capela do Prever da Zona 2, e o sepultamento está marcado para as 17h desta sexta-feira, 16, no Cemitério Municipal de Maringá.

