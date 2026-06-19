Morre em Maringá o empresário Juninho do Tribo’s Bar, referência da cultura local

O empresário Antonio Batista de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Tribo's Bar, fundador e proprietário do Tribo's Bar, uma das figuras mais emblemáticas da cena cultural alternativa de Maringá (PR), morreu nesta sexta-feira (19). Ele estava hospitalizado na UTI após apresentar infecção que levou a procedimentos médicos recentes, incluindo hemodiálise e cirurgia. A notícia foi confirmada por meio das redes sociais. "Hoje as luzes do palco se apagaram e o nosso headbanger se foi", diz a publicação.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao longo de quase três décadas, tornou-se um dos principais incentivadores da cena underground maringaense, abrindo espaço para bandas autorais e artistas independentes. O Tribo's Bar se consolidou como um dos principais pontos de encontro da cultura alternativa na cidade, servindo de palco para shows, encontros e histórias que ajudaram a construir parte importante da identidade cultural local.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Frequentadores o descreviam como um "headbanger apaixonado". Ele transformou sua relação com a música em um projeto de vida. O espaço que comandava se tornou referência para músicos e público, fortalecendo o circuito independente e mantendo viva a cultura do rock em Maringá.



Ainda não há informações oficiais sobre velório e cerimônia de despedida.