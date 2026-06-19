Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
LUTO

Morre em Maringá o empresário Juninho do Tribo’s Bar, referência da cultura local

Ele estava hospitalizado na UTI após apresentar infecção que levou a procedimentos médicos recentes, incluindo hemodiálise e cirurgia

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 19:01:39 Editado em 19.06.2026, 19:23:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre em Maringá o empresário Juninho do Tribo’s Bar, referência da cultura local
Autor A notícia foi confirmada por meio das redes sociais. "Hoje as luzes do palco se apagaram e o nosso headbanger se foi" - Foto: Reprodução/Facebook

O empresário Antonio Batista de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Tribo's Bar, fundador e proprietário do Tribo's Bar, uma das figuras mais emblemáticas da cena cultural alternativa de Maringá (PR), morreu nesta sexta-feira (19). Ele estava hospitalizado na UTI após apresentar infecção que levou a procedimentos médicos recentes, incluindo hemodiálise e cirurgia. A notícia foi confirmada por meio das redes sociais. "Hoje as luzes do palco se apagaram e o nosso headbanger se foi", diz a publicação.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao longo de quase três décadas, tornou-se um dos principais incentivadores da cena underground maringaense, abrindo espaço para bandas autorais e artistas independentes. O Tribo's Bar se consolidou como um dos principais pontos de encontro da cultura alternativa na cidade, servindo de palco para shows, encontros e histórias que ajudaram a construir parte importante da identidade cultural local.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Frequentadores o descreviam como um "headbanger apaixonado". Ele transformou sua relação com a música em um projeto de vida. O espaço que comandava se tornou referência para músicos e público, fortalecendo o circuito independente e mantendo viva a cultura do rock em Maringá.

Ainda não há informações oficiais sobre velório e cerimônia de despedida.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Antonio Batista de Souza Júnior cena cultural alternativa maringa Maringá PR Música Independente rock underground Tribo's Bar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV